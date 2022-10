Unbekannte fahren in Geschäft und rauben es aus Stand: 18.10.2022 07:56 Uhr Es ist ein ungewöhnlicher Einbruch: In der Hamburger Innenstadt sind Unbekannte am Dienstagmorgen mit einem Auto in das Schaufenster einer Boutique gefahren - um diese auszurauben.

Mit einem alten Audi fuhren die Einbrecher am frühen Morgen am Neuen Wall in das Schaufenster der Luxusboutique. Dort räumten sie die Auslage leer, stahlen Schmuck und Kleidung und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Den Wagen ließen der oder die Täter im Schaufenster zurück.

Erfolglose Suche nach den Tätern

Das Auto wurde offenbar zuvor gestohlen, die Polizei konnte mit dem Halter sprechen. Mit insgesamt 16 Streifenwagen suchte die Polizei die Einbrecher zwei Stunden lang in der Innenstadt - ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen. Die Beamten wollen nun die Bilder der Überwachungskamera aus dem Laden auswerten.

