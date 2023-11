Stand: 01.11.2023 18:20 Uhr Unangemeldete pro-palästinensische Demos bleiben verboten

In Hamburg bleiben alle nicht angemeldeten und nicht von der Versammlungsbehörde bestätigten pro-palästinensischen Kundgebungen verboten. Eine entsprechende Allgemeinverfügung vom 15. Oktober wurde am Mittwoch ein weiteres Mal verlängert - nun bis einschließlich kommenden Sonntag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nicht erlaubt sind demnach Versammlungen, die inhaltlich einen Bezug zur Unterstützung der Hamas oder deren Angriffe auf das Staatsgebiet Israels aufweisen.

