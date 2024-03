Stand: 24.03.2024 06:55 Uhr Unangekündigte Waffenkontrolle im Hamburger Hauptbahnhof

Am Hamburger Hauptbahnhof gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Großeinsatz der Polizei. Bis 4 Uhr am Morgen führten Einsatzkräfte eine unangekündigte Kontrolle nach Waffen und unerlaubten Gegenständen durch. Im Einsatz waren 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB Sicherheit, 115 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten und ein Einsatzzug der Hamburger Bereitschaftspolizei. Das Ergebnis der Kontrolle will die Bundespolizei am Sonntag um 12 Uhr veröffentlichen.

