Stand: 26.12.2019 16:54 Uhr - NDR 90,3

Umweltschützer fordern Verzicht auf Böller

Der Naturschutzbund Hamburg (NABU) hat an die Menschen in der Hansestadt appelliert, in diesem Jahr auf die Knallerei an Silvester zu verzichten - aus Rücksicht auf Umwelt, Natur und Mitmenschen. Ein Ende der Silvesterknallerei würde die Umwelt erheblich entlasten. Vor allem Vögel und andere Wildtiere litten unter dem Feuerwerk, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Der ungewohnte Lärm führe zu panischen Reaktionen und plötzlicher Flucht mit teilweise schweren Verletzungen der Tiere.

NABU warnt vor Müll und Feinstaub

Weitere Umweltschäden entstehen demnach durch Gewässerbelastung, Lärm und die Verteilung von Unmengen Müll in der Umwelt. Allein in Deutschlands fünf größten Städten, darunter Hamburg, fielen über 200 Tonnen Silvesterabfall ab. Zudem werde in dieser einen Nacht so viel Feinstaub freigesetzt wie etwa 16 Prozent der jährlichen Emissionen des Verkehrssektors entspricht.

Böllerverbot rund um Binnenalster als erster Schritt

Das aktuelle, erste Teilverbot, ein Böllerverbot rund um die Binnenalster, zeige, dass Maßnahmen und ein Umdenken möglich sind, sagte Alexander Porschke, Vorsitzender des NABU Hamburg. Das Verbot für die Binnenalster als begrenztes Gebiet wurde jedoch lediglich aus Sicherheitsgründen ausgesprochen. "Darüber hinaus sollte die Stadt generell auch die Folgen für Tiere und Umwelt stärker in Betracht ziehen", so Porschke.

Silvesterböller auch Thema für "Fridays for Future"

Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" wollen auf das Thema bei ihrer letzten Protestaktion in diesem Jahr am Freitag in Hamburg aufmerksam machen. Die Kundgebung an den Landungsbrücken steht unter dem Motto "Sprengt euch nicht die Zukunft weg". Geplant sind unter anderem eine Kreidemalaktion und verschiedene Redebeiträge zur Problematik der Feuerwerke am Silvesterabend.

