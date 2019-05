Stand: 10.05.2019 08:12 Uhr

Umweltminister-Treffen: Erste Einigungen in Sicht

Zweiter und letzter Tag der Umweltministerkonferenz in Hamburg: Die Einführung einer CO2-Steuer, das Klimagesetz des Bundes und die Energiewende werden heute die weiteren Beratungen der Minister von Bund und Ländern bestimmen.

Initiative für naturnahe Gärten

Erste Einigungen zeichneten sich nach dem ersten Tag bereits ab, wie ein Sprecher der Hamburger Umweltbehörde mitteilte. Dem Vernehmen nach wollen die Minister die Bundesregierung auffordern, eine Kampagne für insektenfreundliche Privatgärten zu starten: Weg von Stein- und Schottergärten, hin zu Blumenwiesen für Schmetterlinge, Bienen & Co. könnte das Motto lauten.

Ein ebenfalls weitgehend konfliktfreies Thema ist das Bauen mit Holz. Die Umweltminister wollen sich dafür einsetzen, dass der nachwachsende Rohstoff verstärkt genutzt wird. So soll weniger klimaschädliches CO2 entstehen. Wälder sollen dafür intensiver aufgeforstet werden.

Andere Themen sind hingegen deutlich strittiger, zum Beispiel wie viel Gülle die Bauern auf ihren Felder ausbringen dürfen. Zu viel Dung belastet das Grundwasser, das zum Trinken immer aufwendiger gereinigt werden muss. Die Ergebnisse der Konferenz wollen die Teilnehmer heute Mittag präsentieren.

Demo für Schutz vor Wölfen

Das Treffen wird auch von Protesten begleitet: Am Donnerstag hatten rund 60 Menschen vor dem Tagungshotel in Hamburg-Harburg für mehr Schutz vor Wölfen demonstriert. Sie überreichten ein gemeinsames Positionspapier an Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) und seine Amtskollegen Jens Kerstan (Grüne) aus Hamburg, Jan Philipp Albrecht (Grüne) aus Schleswig-Holstein und Olaf Lies (SPD) aus Niedersachsen. Die Minister gingen zu den Demonstranten, um mit ihnen zu sprechen.bereits Bauern dafür demonstriert, Wölfe abschießen zu dürfen.

