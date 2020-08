Stand: 22.08.2020 12:19 Uhr - NDR 90,3

Umweltgruppe fordert am Erdüberlastungstag Umdenken

Aktivisten und Aktivistinnen der Gruppe "Extinction Rebellion" wollen am Sonnabend auf dem Hamburger Jungfernstieg ein Zeichen gegen zu hohen Ressourcenverbrauch setzen. Darum haben sie am sogenannten Erdüberlastungstag, dem Earth Overshoot Day, unter dem Motto "Mehr, mehr, mehr - Feiern bis zum Kollaps!" zu einer "ironisch-dekadenten Party" geladen. Das "Global Footprint Network" berechnet jedes Jahr den Tag, an dem die Ressourcen für das laufende Jahr erschöpft sind. In diesem Jahr ist das der 22. August.

Wegen Corona: Erdüberlastungstag später

Der Erdüberlastungstag hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiter nach vorne verlagert. Im Jahr 2000 beispielsweise fiel der Tag noch auf den 23. September, 2009 dann auf den 18. August und im vergangenen Jahr auf den 29. Juli. Wegen der Corona-Pandemie ist der Tag in diesem Jahr im Vergleich zu 2019 wieder um drei Wochen nach hinten gerutscht.

"Fridays for Future" und BUND demonstrierten auch

Bereits am Freitag hatten Aktivistinnen und Aktivisten von "Fridays for Future" und der Umweltschutzorganisation BUND auf dem Hamburger Fischmarkt für einen schonenderen Umgang mit den Ressourcen der Erde demonstriert. Auch sie wollten auf den auf den globalen Erdüberlastungstag 2020 aufmerksam machen.

