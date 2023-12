Stand: 22.12.2023 19:25 Uhr Umweltbehörde warnt vor Betreten von Wäldern und Parks

In Hamburg sollen die Menschen beim Betreten der Wälder und Parks auch in den kommenden Tagen noch vorsichtig sein. Wegen des Sturmtiefs "Zoltan" könnten Äste und Bäume weiterhin herabstürzen, teilte die Umweltbehörde am Freitag mit. Es werde darauf hingewiesen, dass das Betreten von Wäldern, Parks oder anderer Flächen mit Bäumen auf eigene Gefahr erfolge, hieß es. Das Sturmtief zog am Freitag weitgehend aus Hamburg ab, nachdem es für zahlreiche Einsätze der Polizei und Feuerwehr gesorgt hatte.

