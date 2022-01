Umstrittener Umbau bei Airbus: Heute Tag der Entscheidung Stand: 02.12.2021 12:27 Uhr Seit Monaten schwelt beim Flugzeugbauer Airbus der Konflikt um den geplanten Umbau des zivilen Flugzeugbaus. Heute treffen sich Unternehmensvertreter und -vertreterinnen mit der IG Metall zur entscheidenden Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft hat dabei eine Art Ultimatum gestellt.

Heute sei die Deadline, sagt Emanuel Glass von der IG Metall Hamburg. Gewerkschaftvertretende sowie Betriebsräte sitzen in einem Hotel am Hamburger Flughafen zusammen. Und zwar so lange wie möglich und nötig, heißt es bei der IG Metall.

Werden Teile von Airbus ausgelagert?

Airbus will die Montage von Flugzeugrümpfen in einem neuen Tochterunternehmen bündeln. Die sogenannte Teilefertigung soll an einen Investor verkauft werden. Betroffen wären insgesamt etwa 13.000 Beschäftigte, viele davon in Hamburg, heißt es bei der Gewerkschaft. Sie fordert langfristige Garantien für die Mitarbeitenden, bis in die 2030er-Jahre.

AUDIO: Tag der Entscheidung bei Airbus (1 Min) Tag der Entscheidung bei Airbus (1 Min)

IG Metall droht mit Urabstimmung über Streiks

Airbus will sich nicht zum konkreten Verhandlungsstand äußern. Im Dezember hatten sich bereits mehr als 14.000 Beschäftigte an mehrtägigen Warnstreiks beteiligt. Wenn es nun heute keine Einigung gibt, will die IG Metall zur Urabstimmung aufrufen - dann wären auch längere Streiks möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.12.2021 | 09:00 Uhr