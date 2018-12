Stand: 20.12.2018 07:38 Uhr

Umstrittener Investor baut in Hamburg

Ein ungewöhnlicher Investor steigt in den Hamburger Wohnungsmarkt ein: Der Multimillionär Christoph Gröner will mit seiner CG-Gruppe mehrere Tausend Wohnungen bauen, etwa in Bahrenfeld, Harburg und am Billwerder Deich.

Er zählt zu den reichsten Deutschen und sorgt gerne für Aufmerksamkeit - etwa bei "hart aber fair" in der ARD. "Wenn Sie 250 Millionen Euro haben, dann schmeißen Sie das Geld zum Fenster raus, und es kommt zur Tür wieder rein", sagte er dort. Denn seine Wohnungen stiegen ja im Wert.

Gröner will Rohbau-Kosten halbieren

Nun hat sich Gröner Hamburg vorgenommen: "Wir sind angetreten, um den VW der Immobilienbranche zu installieren." Mit VW meint er in diesem Fall ein Massenprodukt zu fairen Preisen. Gröner will auch in Hamburg die Rohbau-Kosten halbieren. In Thüringen baut er deshalb ein riesiges Fertigteil-Werk. "Dort werden Betonfertigteile hergestellt, in denen schon Kabel sind, die schon verputzt sind, wo schon die Fenster eingebaut sind. Es kann nicht sein, dass heute noch Stein auf Stein gemauert wird", so Gröner.

Gröner baut in Billwerder und Bahrenfeld NDR 90,3 - 20.12.2018 07:30 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt Ein Multimillionär mit markigen Sprüchen steigt in den Hamburger Wohnungsmarkt ein. Christoph Gröner setzt auf Massenproduktion, mit denen Rohbau-Kosten für Wohnungen drastisch sinken sollen.







Drei Großprojekte in Hamburg

In Hamburg plant und baut Gröner Projekte für 700 Millionen Euro: das Bahrenfelder Carré, das Neuländer Quarree in Harburg mit 500 Wohnungen und an den Elbbrücken das Quartier Billwerder Neuer Deich. Dort hat er den Golf-Übungsplatz gekauft, um 700 Wohnungen zu bauen.

