Umschlag im Hamburger Hafen schrumpft wegen Corona

Der Hamburger Hafen hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr zwölf Prozent seines Güterumschlags eingebüßt. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden nur 61,2 Millionen Tonnen geladen oder gelöscht, wie die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Freitag in der Hansestadt mitteilte. Der wichtige Containerumschlag ging um 12,4 Prozent zurück. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 4,1 Millionen Standardcontainer über die Kaikanten gehoben.

Der Corona-bedingte Umschlagrückgang habe alle Häfen in Nordeuropa stark getroffen, sagte Axel Mattern, einer der Vorstände von Hafen Hamburg Marketing. Die globalen Lieferketten wurden im zweiten Quartal teilweise eingestellt oder liefen nur sehr verzögert.

Deutlicher Rückgang im Handel mit China

Vor allem der wichtige Handel mit China brach den Angaben zufolge ein. Im ersten Halbjahr wurden demnach in Hamburg 16,4 Prozent weniger Container von und nach China verschifft als vor einem Jahr. Zuwächse in anderen Ländern hätten dies nicht wettmachen können. Hamburg ist Europas wichtigster Umschlagplatz für den Güterverkehr mit China. Zuwächse erzielte Hamburg im Containerverkehr mit den USA, Singapur und Malaysia. Für das Wachstum im Verkehr mit den USA sorgten im vergangenen Jahr gestartete Transatlantikdienste, die inzwischen für größere Umschlagmengen sorgen.

Der Stückgutumschlag sank um zwölf Prozent auf rund 43 Millionen Tonnen. Der Massengutumschlag, zu dem Kohle und Erz gehören, schrumpfte fast genauso stark auf 18,7 Millionen Tonnen. Wegen der Corona-Krise brach unter anderem die Nachfrage nach Stahl ein.

Nur langsame Erholung erwartet

Für die kommenden Monate rechnet der Hamburger Hafen mit einem "eher langsam wieder anziehenden Gesamtumschlag" - auch wenn inzwischen wieder mehr Schiffe die Hansestadt anlaufen als noch vor einigen Wochen. Selbst wenn der Export aktuell wachse, werde es noch einige Zeit dauern, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht werde.

