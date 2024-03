Stand: 18.03.2024 11:32 Uhr Umsätze in Hamburgs Industriebetrieben etwa wie im Vorjahr

In Hamburgs Industriebetrieben sind die Umsätze im vergangenen Jahr in etwa auf Vorjahresniveau geblieben. Das teilte das Statistikamt Nord am Montag mit. Demnach sind die Unterschiede zwischen den Branchen groß: Das stärkste Umsatzplus gab es im Fahrzeugbau, dort nahmen die Umsätze um 18 Prozent zu. Schlechter lief es in der Metallverarbeitung mit rund elf Prozent weniger Umsatz.

