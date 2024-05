Stand: 28.05.2024 11:45 Uhr Umgestürzte Bäume am Großneumarkt: Wochenmarkt wird verlegt

Nachdem am Großneumarkt innerhalb kurzer Zeit drei Bäume umgestürzt waren, wird der Wochenmarkt am Mittwoch von dort in die Nähe verlegt. Er findet im gewohnten Zeitraum von 8.30 bis 12.30 Uhr am Busparkplatz Krayenkamp/Englische Planke am Michel statt, wie das Bezirksamt Hamburg-Mitte am Dienstag mitteilte. Unterdessen dauert die Untersuchung der verbliebenen Bäume auf dem Großneumarkt an. Laut Bezirksamt ist die Verlegung des Wochenmarkts wohl nur in dieser Woche erforderlich.

