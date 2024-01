Stand: 03.01.2024 15:08 Uhr Umgekipptes Müllfahrzeug blockiert Verkehr auf der Veddel

Auf der Veddel in Hamburg ist ein Müllaster umgekippt. Offenbar wurde das Fahrzeug am Veddeler Marktplatz zu schnell in eine Kurve gefahren. Die Peutestraße ist deswegen derzeit noch gesperrt. Der Fahrer ist bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 03.01.2024 | 15:00 Uhr