Umfrage zur Nutzung des Stadtparks in Hamburg endet Stand: 15.11.2020 07:27 Uhr Heute endet eine Online-Befragung dazu, wie die Hamburgerinnen und Hamburger den Stadtpark nutzen. Die Ergebnisse sollen in ein Gutachten zur Erweiterung des Parkgeländes einfließen.

Mehr als 9.000 Menschen haben bereits an der Online-Befragung teilgenommen, wie das Bezirksamt Hamburg-Nord mitteilte. Abgefragt wird noch bis heute Abend zum Beispiel, über welchen Eingang Hamburgerinnen und Hamburger den Stadtpark erreichen und ob sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch per Boot dorthin kommen. Vor allem geht es aber darum, was sie im Park machen: Spazierengehen, ausruhen oder Sport?

Erweiterung des Stadtparks?

Zusammen mit Stadtplanern wollen der Bezirk Hamburg-Nord und die Umweltbehörde prüfen, wie sich die begrenzte Fläche in Zukunft besser nutzen lässt. Gerade die Corona-Pandemie hat demnach für noch mehr Besucherinnen und Besucher gesorgt - und die sollen sich nicht ins Gehege kommen. Das Gutachten soll sich außerdem damit beschäftigen, ob der Stadtpark und die Grünanlagen in der City Nord zusammenwachsen können. Dafür müsste allerdings der Verkehr vom Ring 2 über den Überseering umgeleitet werden. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen im Frühjahr 2021 präsentiert werden.

