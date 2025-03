Stand: 13.03.2025 10:57 Uhr Umfrage zum Fernbahnhof Altona: Mehrheit gegen Umzug

In Hamburg bleibt der Umzug des Fernbahnhofs Altona zum Diebsteich umstritten. In einer nicht repräsentativen Umfrage unter Anwohnenden wollen 78 Prozent den alten Bahnhof erhalten. Gefragt hatte die Initiative "Prellbock Altona", die seit Jahren gegen den Neubau des Fernbahnhofs kämpft. Um eine Teilnahme an der Online-Umfrage wurden alle Menschen gebeten, die im Umkreis von 1,5 Kilometern um den Altbahnhof wohnen. Jede achte Person beteiligte sich nach Angaben der Initiative, insgesamt rund 6.400 Menschen.

