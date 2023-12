Stand: 15.12.2023 18:17 Uhr Umfrage: Schwieriges Weihnachtsgeschäft für Händler

Das Weihnachtsgeschäft in Hamburg verläuft nach Einschätzung des Handelsverbands Nord in diesem Jahr schwierig. Hauptgrund sei die schlechte Konsumstimmung, die von Inflation und Unsicherheit durch Krieg und Krisen geprägt sei. Besonders im Bereich Mode und Schuhe stehen demnach die Unternehmen unter Druck. Nur 15 Prozent der Händlerinnen und Händler haben sich in einer Umfrage des Verbands zufrieden gezeigt.

