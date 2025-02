Umfrage: Mehrheit der Hamburger Unternehmen für Olympia-Bewerbung Stand: 12.02.2025 11:46 Uhr Hamburgs Wirtschaft unterstützt eine erneute Olympia-Bewerbung der Hansestadt. In einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag Handelskammer wünschen sich 78 Prozent der Unternehmen Sommerspiele in Hamburg.

Für Handelskammer-Geschäftsführer Malte Heyne ist klar: Olympische Spiele in Hamburg würden in der ganzen Stadt für eine Aufbruchstimmung sorgen. Die Hamburger Unternehmen erhoffen sich von Sommerspielen zudem eine größere internationale Bekanntheit der Stadt, mehr Tourismus und eine Belebung des Einzelhandels. Weitere Pluspunkte aus Sicht der WIrtschaft: ein Schub in der Stadtentwicklung und eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs.

Grote: Wichtiges Signal, das noch nicht ausreicht

Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) sieht in der Zustimmung der Wirtschaft ein wichtiges Signal, das allein allerdings noch nicht ausreiche. Jetzt komme es darauf an, allen Menschen in der Stadt zu erklären, warum Olympische Spiele auch für sie etwas Begeisterndes und Großartiges seien und was ihnen nutze. Vor dem letzten Olympia-Referendum sei das nicht ausreichend gelungen, so der Senator. 2015 hatten sich die Hamburgerinnen und Hamburger bei einem Referendum gegen eine Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 2024 ausgesprochen

Mehr Sponsoring außerhalb des Profifußballs gefordert

Gleichzeitig hofft Grote auf ein weiteres Bekenntnis der Wirtschaft zum Spitzen- und Breitensport durch mehr Sponsoring. Vor allem außerhalb des Profifußballs könne da von den Unternehmen noch mehr kommen, so der Sportsenator.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.02.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Olympia