Stand: 12.02.2025 07:58 Uhr Umfrage: Mehrheit der Hamburger Unternehmen für Olympia-Bewerbung

78 Prozent der Unternehmen in der Stadt finden, dass sich Hamburg für die Olympischen Spiele im Jahr 2040 bewerben soll. Das zeigt eine Forsa-Umfrage, die die Handelskammer in Auftrag gegeben hat. Die Unternehmen hoffen, dass Hamburg so international noch bekannter wird - und auch verstärkt in die Infrastruktur investiert wird.

