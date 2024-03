Umfrage: Fehlende Toiletten für Ältere ein Hauptproblem in Hamburg Stand: 17.03.2024 06:46 Uhr Fehlende öffentliche Toiletten sind eines der größten Probleme für ältere Menschen in Hamburg. Das ist bei einer Veranstaltungsreihe der Grünen deutlich geworden.

Es war das Top-Thema bei den 16 Stadtteilgesprächen, die Hamburgs Grüne zum Thema "altersgerechte Stadt" geführt haben: Es gibt zu wenige öffentliche Toiletten in Hamburg. Rund 140 betreibt die Stadtreinigung im Auftrag der Stadt.

Trotz Modernisierung Mangel an öffentlichen Toiletten

Mit acht Millionen Euro hat Hamburg in den vergangenen zwei Jahren kräftig in die Modernisierung und neue Standorte investiert. Trotzdem fehlt es an Toiletten, wie auch die Oppositionsparteien CDU und Linke beklagen. Zum Beispiel in vielen großen Parks oder in Einkaufsmeilen wie der Osterstraße in Eimsbüttel. Dort wurde zehn Jahre nach einem passenden Standort gesucht.

Für eine älter werdende Stadtgesellschaft wird das zum Problem. Denn viele Betroffene beklagen: Fehlende Toiletten seien eines der Hemmnisse, das Haus zu verlassen und auch im Alter aktiv zu bleiben.

