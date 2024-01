Umfrage: Fehlende Lehrkräfte bereiten auch Hamburgern Sorgen Stand: 24.01.2024 07:09 Uhr Fehlende Lehrkräfte machen vielen Menschen in Hamburg und im restlichen Norden Deutschlands Sorgen. Das ist das Ergebnis einer neuen #NDRfragt-Umfrage.

Fast 90 Prozent aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage sehen im Lehrkräftemangel das größte Problem an den Schulen. Das Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ, aber trotzdem aussagekräftig. Der NDR gewichtet die Antworten und gibt den Stimmen mehr Gewicht, die in der #NDRfragt-Gemeinschaft unterrepräsentiert sind.

Hamburger Schulen etwas besser benotet

Aus Hamburg haben rund 2.600 Menschen teilgenommen. Und die schätzen die Lage an den Schulen zum Teil auch anders ein als die Menschen im Rest Norddeutschlands. So bekommen die Schulen in der Stadt zu 60 Prozent die Note gut oder befriedigend. In den anderen Bundesländern sind es zehn Prozentpunkte weniger.

Mehrheit in Hamburg für G9 an Gymnasien

Beim Problem Unterrichtsausfall sind sich jedoch alle einig: Rund zwei Drittel der mehr als 17.000 befragten Norddeutschen sehen den als ein großes Problem. Überraschend noch eine Zahl aus Hamburg: 75 Prozent der Befragten sprechen sich für eine Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule