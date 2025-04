Umbaukosten für Klimaneutralität steigen in Hamburg deutlich Stand: 12.04.2025 06:33 Uhr Der klimaneutrale Umbau aller Hamburger Wohnungen wird 40 Milliarden Euro kosten - fast 20 Prozent mehr als vor vier Jahren berechnet. Wie NDR 90,3 exklusiv erfuhr, ändert Hamburgs Stadtentwicklungsbehörde nun die Strategie für klimagerechte Umbauten.

In 20 Jahren sollen alle Menschen in Hamburg klimaneutral wohnen. So die Zielsetzung des Hamburger Senats. Die Stadtentwicklungsbehörde ließ deshalb die Kosten errechnen, um eine Million Wohnungen und Häuser in der Stadt entsprechend umzubauen: 33 Milliarden Euro Kosten kamen bei dieser Rechnung vor vier Jahren raus. Durch die Inflation werden es nun allerdings 40 Milliarden Euro sein, die bei Umsetzung der Ziele als Unkosten entstünden, erfuhr NDR 90,3. Die Wohnkosten in Hamburg würden dadurch im Monat um fast 1,60 Euro pro Quadratmeter steigen.

Weniger Wärmedämmung, klimafreundlichere Heizungen

Fördert der Staat, wird es günstiger. Doch den Löwenanteil werden die Bewohnerinnen und Bewohner zahlen müssen. Hamburgs Stadtentwicklungsbehörde ändert nun die Strategie für klimagerechtes Umbauen. Das Ziel lautet: Weniger massive Wärmedämmung, mehr klimafreundliche Heizungen. Wärmepumpen oder saubere Fernwärme bewirkten am meisten, heißt es. Die Behörde spricht von einem Paradigmenwechsel. Die Umstellung der Wärmeversorgung auf fossilfreie Energieträger habe nun oberste Priorität zur Erreichung der Klimaschutzziele für private Haushalte.

Neue Dächer und Fassaden oft ineffektiv

Vor allem bei Ein- und Zweifamilienhäusern rechneten sich neue Fassaden und Dächer kaum. Deren Herstellung setzt auch CO2 frei. Ineffektiv sei es auch, 15 Jahre alte Fenster zu erneuern. Die neue Strategie spart auch Geld, so die Behörde.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz