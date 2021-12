Umbau bei Airbus: Neue Warnstreiks stehen bevor Stand: 01.12.2021 12:43 Uhr Im Streit um den Konzernumbau beim Flugzeughersteller Airbus ruft die IG Metall zu Warnstreiks auf. In der vergangenen Woche hatte die Gewerkschaft die monatelangen Verhandlungen unterbrochen.

Der Geduldsfaden sei bei einigen schon gerissen, sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Er wirft Airbus vor, sich einem ernsthaften Dialog über die zukünftige Struktur des Konzerns mit den Arbeitnehmervertretern zu verweigern.

Es geht um den geplanten Konzernumbau

Airbus will einen wesentlichen Teil der Beschäftigten in zwei Tochterfirmen überführen. Die sogenannte Teilefertigung soll mehrheitlich an einen Investor verkauft werden. Allein am Standort Hamburg-Finkenwerder wären von den Umbauplänen rund 4.000 Beschäftigte betroffen.

AUDIO: IG Metall ruft zu neuem Warnstreik bei Airbus auf (1 Min) IG Metall ruft zu neuem Warnstreik bei Airbus auf (1 Min)

IG Metall ruft zu Warnstreik ab Freitag auf

Am Donnerstag soll es in Finkenwerder nun eine kleinere Kundgebung vor dem Osttor geben, bevor der Airbus-Aufsichtsrat zusammenkommt. Von Freitagmorgen an sind dann alle Beschäftigten in Finkenwerder zu einem 48-stündigen Warnstreik aufgerufen. Auch an den anderen Airbus-Standorten im Norden und in Augsburg sind Arbeitsniederlegungen geplant.

Unterdessen attackiert Airbus-Chef Guillaume Faury die IG Metall scharf. Der Streikaufruf sei "unangemessen und respektlos".

