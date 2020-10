Umbau: Ab morgen ist der Jungfernstieg für Autos gesperrt Stand: 15.10.2020 18:58 Uhr Ab morgen ist der Jungfernstieg für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Radfahrende teilen sich dann die Straße nur noch mit Bussen und Taxen.

Ab Freitag um 7 Uhr ist es am Jungfernstieg soweit: Dann ist Hamburgs Prachtstraße für den privaten Autoverkehr gesperrt. Ebenso auch die Nebenstraßen Große Bleichen und Neuer Wall für Pkw und Lkw gesperrt, kündigte die Verkehrsbehörde am Donnerstag an. Lediglich Taxis und Busse sowie der Lieferverkehr von 21 bis 11 Uhr dürfen die Straßen weiter befahren. Eine Neuerung gibt es auch im Bereich Poststraße: Dort ändert sich die Richtung der Einbahnstraße.

Umbau beginnt 2022

Aktuell handelt es sich nur um eine Übergangslösung. Der Umbau selbst soll erst im Frühjahr 2022 beginnen, um auch das Weihnachtsgeschäft 2021 nicht zu gefährden. Die gewonnenen Flächen werden dem Fuß- und Radverkehr zugutekommen. Ziel der Maßnahme ist es, die Innenstadt attraktiver und verkehrsberuhigter zu gestalten.

Hohe Kollisionsgefahr

Bislang war der Radweg auf der Wasserseite des Jungfernstiegs eine echte Herausforderung für Radfahrerinnen und Radfahrer und auch Fußgänger und Fußgängerinnen - und die Kollisionsgefahr zwischen beiden Parteien hoch. Nun wird der Fahrradweg auf die Straße versetzt.

