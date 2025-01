Ukrainer in Hamburg finden häufiger festen Job

Stand: 17.01.2025 18:03 Uhr

Immer mehr geflüchtete Menschen haben in Hamburg einen festen Job. Inzwischen arbeitet rund ein Drittel der Menschen, die aus der Ukraine in die Hansestadt gekommen sind. Bei Asylsuchenden aus anderen Ländern ist die Quote auf 50 Prozent gestiegen.