Ukraine: Mehr als 9.000 Geflüchtete in Hamburg angekommen Stand: 14.03.2022 18:36 Uhr Mehr als 9.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind laut Innenbehörde in Hamburg angekommen. Knapp 5.200 sind bisher vollständig registriert. Vor dem Amt für Migration stehen Busse und Zelte, damit die Menschen die Wartezeit bis zur Registrierung nicht in der Kälte verbringen müssen.

Die Stadt hofft, dass in dieser Woche mit der Verteilung der Schutzsuchenden auch auf andere Bundesländer begonnen werden kann. Im Ankunftszentrum in Rahlstedt wird laut Innenbehörde rund um die Uhr gearbeitet. "Keine und keiner muss auf der Straße übernachten", sagte ein Behördensprecher zu NDR 90,3. Wartezeiten bei der Registrierung ließen sich aber nicht vermeiden. Es kämen derzeit einfach zu viele Menschen hier an.

AUDIO: Schon an die 10.000 ukrainische Geflüchtete in Hamburg (1 Min) Schon an die 10.000 ukrainische Geflüchtete in Hamburg (1 Min)

Lange Wartezeiten für die Registrierung

Auch vor dem Amt für Migration in der Hammer Straße bilden sich täglich lange Schlangen. Zumeist Frauen und Kinder warten dort oft mehrere Stunden, bis sie sich registrieren können. Einige Menschen versuchen es bereits zum zweiten oder dritten Mal. Denn auch diejenigen, die eine private Unterkunft gefunden haben, benötigen eine Registrierung, um in Deutschland arbeiten oder staatliche Hilfe bekommen zu können.

Behörde prüft Einführung eines Online-Terminsystems

Derzeit wird laut Innenbehörde die Einführung eines Online-Terminmanagements geprüft. "Nachdem absehbar war, dass nicht alle Personen im Laufe des Tages mit dem aufgestockten Personal bearbeitet werden können, wurden Wartemarken ausgegeben", sagte ein Sprecher. Personen, die am selben Tag nicht mehr bedient werden können, seien zur Vermeidung unnötiger Wartezeit um Vorsprache an einem anderen Tag gebeten worden. Wichtig sei: Hierdurch entstünden keine Nachteile, eine Registrierung könne innerhalb der ersten 90 Tage erfolgen, so der Sprecher.

Einlass ist neu organisiert worden

Damit die Geflüchteten nicht die ganze Zeit in der Kälte stehen müssen, wurden inzwischen Busse und ein Zelt bereitgestellt, in denen sich die Menschen zumindest zeitweise etwas aufwärmen können. Darüber hinaus wird der Einlass inzwischen besser organisiert. Schwangere Frauen, Personen mit Kindern, Menschen über 80 Jahren oder mit einer Behinderung werden jetzt vorrangig behandelt.

Medizinische Versorgung in den Wartezeiten

Außerdem ist ein mobiles Impfteam vor Ort, um die Geflüchteten gegebenenfalls gegen das Coronavirus zu impfen. Die Impfquote unter den Geflüchteten ist niedrig. Nicht nur gegen Corona sind viele nicht geimpft, die meisten haben auch keine Masernimpfung - diese ist in Schulen und Kitas bei uns allerdings Pflicht. Freiwillige Helferinnen und Helfer versorgen die Menschen in der Hammer Straße außerdem mit Decken, Schlafsäcken und auch mit Essen und Getränken.

750 Feldbetten in Sporthallen

Unterdessen begann das Technische Hilfswerk (THW) auf dem Parkplatz Braun am Volksparkstadion am Montag damit, Zelte für die Flüchtlingsunterbringung aufzubauen. Bis Mittwoch sollen dort 20 der jeweils 40 Quadratmeter großen Zelte mit festem Boden stehen, wie ein Sprecher vom THW Altona sagte. Am Wochenende wurden außerdem die ersten Schutzsuchenden in der sogenannten FEGRO-Halle in Harburg untergebracht. 1.000 Plätze gibt es dort. Auch fünf Sporthallen von Berufsschulen können in den kommenden Tagen genutzt werden - mit Feldbetten für rund 750 Menschen. Laut Sozialbehörde gibt es in Folgeunterkünften Platz für 30.000 Geflüchtete. Davon sind 93 Prozent bereits belegt.

CDU fordert mehr Personal für die Registrierung

Die Hamburger CDU forderte unterdessen eine Online-Registrierung und mehr Personal, um so die Aufnahme der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu verbessern. "Solange es der Bund nicht hinbekommt, eine ausgeglichene Verteilung zwischen den Bundesländern zu organisieren, ist es umso wichtiger, dass Hamburg selbst jetzt einen deutlichen Zahn zulegt", sagte Fraktionschef Dennis Thering. Gemeinsam mit dem ukrainischen Generalkonsulat müssten für Flüchtlingskinder und -jugendliche Bildungsangebote in Form von Internationalen Vorbereitungsklassen entwickelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.03.2022 | 06:00 Uhr