Ukraine-Krieg: Zelte für Geflüchtete am Volkspark aufgebaut Stand: 16.03.2022 17:51 Uhr Auf einem Parkplatz am Hamburger Volksparkstadion hat das Technische Hilfswerk (THW) Zelte für Geflüchtete aus der Ukraine aufgebaut. Bald soll daneben auch ein Containerdorf entstehen.

In den Zelten sollen die Geflüchteten nur kurz übernachten müssen - maximal zwei bis drei Nächte. Die geplanten Container sind für eine Iängere Unterbringung gedacht. Bevor die 100 Wohncontainer aufgebaut werden können, finden erst einmal vorbereitende Maßnahmen statt: Fundamente müssen gesetzt und Leitungen verlegt werden. Die ersten Geflüchteten könnten dann in der ersten Aprilwoche dort einziehen.

AUDIO: Weitere Unterbrinungsmöglichkeiten entstehen (1 Min) Weitere Unterbrinungsmöglichkeiten entstehen (1 Min)

Geflüchtete werden in Seniorenresidenz untergebracht

Bereits in diesen Tagen könnten Schutzsuchende aus der Ukraine in einen leerstehenden Trakt der Harburger Seniorenresidenz Eichenhöhe im Stadtteil Eißendorf unterkommen. Dort ist Platz für rund 100 Personen. Die Stadt hatte beim Deutschen Roten Kreuz, das das Heim betreibt, angesichts der allgemein steigenden Flüchtlingszahlen schon Ende vorigen Jahres angefragt.

Am Dienstag kamen mehr als 1.000 Menschen

Unterdessen reißt der Zustrom der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Hamburg nicht ab. Allein am Dienstag seien wieder mehr als 1.000 Menschen in der Hansestadt angekommen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Mittwoch. Demnach wurden seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine bereits 13.200 Ankünfte gezählt - die tatsächliche Zahl dürfte aber weiter deutlich darüber liegen.

Mehr Flüchtlinge konnten registriert werden

Lange Wartezeiten gibt es weiter bei der Registrierung der Geflüchteten. Mit 856 Registrierungen am Dienstag blieb man in Hamburg weiter hinter der Zahl der ankommenden Flüchtlinge zurück. Im Vergleich zum Vortag konnte die Zahl aber gesteigert werden: Am Montag waren insgesamt 648 Flüchtlinge registriert worden. Zwei Stellen gibt es dafür, in der zentralen Ankunftsstelle in Rahlstedt und beim Amt für Migration in der Hammer Straße in Wandsbek. "Gestern lagen wir in beiden Registrierungsstellen jeweils bei über 400 Registrierungen", so der Sprecher.

Noch keine Online-Terminvergabe

Noch immer hatten in der Hammer Straße Geflüchtete auch nachts ausgeharrt, um am nächsten Tag vorn in der Warteschlange zu stehen. Dort stünden nun rund um die Uhr zwei Wärme-Busse für die Menschen bereit - zeitweise seien am Dienstag auch bis zu vier Busse im Einsatz gewesen. Laut dem Behördensprecher wird weiter mit Hochdruck an einem Online-Terminvergabesystem gearbeitet. Bis zum Mittwochnachmittag waren aber noch keine Termine freigeschaltet. Bis zum Ende der Woche solle dies aber geschehen.

Mehr als 2.700 Flüchtlinge in längerfristigen Unterkünften

Bisher wurden nach Behördenangaben 2.775 Flüchtlinge aus der Ukraine längerfristig in städtischen Unterkünften untergebracht. Hinzu kommen mehrere Tausend Plätze in kurzfristig bereitgestellten Einrichtungen wie den Messehallen oder dem ehemaligen Fegro-Großmarkt in Harburg.

