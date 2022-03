Stand: 16.03.2022 06:19 Uhr Ukraine-Krieg: Warnung vor antirussischer Stimmung in Hamburg

Hamburgs Innensentor Andy Grote (SPD) hat am Dienstag auf der Landespressekonferenz vor einer antirussischen Stimmung in Hamburg gewarnt. Viele Russen in Hamburg würden den Krieg ablehnen, den ihre Regierung in der Ukraine führt. Es habe bereits vereinzelt Übergriffe auf Russen gegeben. Auch Körperverletzungen wären gemeldet worden. Grote versicherte, dass die russischen Mitbürger und Mitbürgerinnen weiterhin in der Stadt willkommen seien und unter Schutz stehen. Laut Ausländerzentralregister leben mehr als 10.000 russische Staatsangehörige in der Stadt. | Sendedatum NDR 90,3: 16.03.2022 06:00

