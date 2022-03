Ukraine-Krieg: Spritpreise steigen weiter Stand: 08.03.2022 19:15 Uhr Die Spritpreise steigen wegen des Ukraine-Kriegs bundesweit - auch in Hamburg. Diesel ist mittlerweile teurer als Benzin, der Preis pro Liter lag am Dienstag bei mehr als zwei Euro.

"Wir importieren 15 Prozent des Dieselkraftstoffs aus Russland", sagt Kai Eckert, Chefredakteur beim "Energie Informationsdienst" im Gespräch mit dem NDR Hamburg Journal. "Da mag momentan keiner so richtig einkaufen", fügt er hinzu. Insofern habe man hir ein Mengenproblem, weil einfach nicht genügend Dieselkraftstoff vorhanden sei. Schwierig werde es jetzt vor allem für diejenigen, die nicht auf ihr Auto verzichten könnten. "Wenn man mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, ist man gezwungen, die hohen Benzinpreise zu zahlen und ist damit der Gelackmeierte", sagt Christof Tietgen vom ADAC Hansa. Um die Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich kurzfristig zu entlasten, müsse darüber nachgedacht werden, die Mehrwertsteuer auf Heizöl und Benzinprodukte zu senken, so Tietgen. Seiner Meinung nach sind das Bürgergeld oder die Pendlerpauschale eher langfristige Mittel, um für Entlastung zu sorgen.

Anstieg der Spritpreise in Krisensituationen "ganz normal"

Der Preisanstieg liegt aber nicht nur am Ukraine-Krieg. Ein aktuell starker Dollar gegenüber dem Euro befeuert zusätzlich die Preise. Analysen von Investmentbanken hätten einen Ölpreis von 200 Dollar vorausgesagt, sagt Eckert. "Wir sind momentan bei 125 Dollar pro Barrell. Wenn das so kommt, ist natürlich noch Luft nach oben." Andererseits seien in solchen Krisensituationen aber immer wieder zu Auf und Abs zu sehen, insofern könne man schwer einschätzen, wie die Preisentwicklung weitergehe. Darüber hinaus steige der Preis schon seit einiger Zeit, so Eckert. Das habe auch mit der Corona-Pandemie zu tun. "Man kommt langsam aus der Pandemie raus, die Wirtschaft fährt weltweit wieder an. Das ist auch ein Novum, das hatten wir vorher nicht. Jetzt kommt der Ukraine-Krieg dazu und in jeder Krisensituation steigen die Preise, das ist also ganz normal."

