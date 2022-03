Ukraine-Krieg: Sonntag wieder Demonstration in Hamburg geplant Stand: 10.03.2022 14:29 Uhr Wegen des Krieges in der Ukraine gibt es eine weitere Groß-Demonstration in Hamburg. Die Kundgebung soll am Sonntag um 13 Uhr am Jungfernstieg beginnen.

Videos 3 Min Groß-Demo gegen den Ukraine-Krieg in Hamburg Parteien und weitere Organisationen hatten zu einer Kundgebung geladen. 30.000 Menschen kamen laut Polizei. 3 Min

Den Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbunds unterstützt ein breites Bündnis aus dem "Norddeutsch Ukrainischen Hilfsstab", Organisationen, Kirchen und Parteien. Das Motto der Demonstration lautet: "Stoppt den Krieg - Frieden in der Ukraine jetzt!".

Vergangenen Sonnabend hatte es eine Groß-Demonstation gegen den Ukraine-Krieg auf dem Hamburger Rathausmarkt gegeben. Daran hatten sich nach Polizeiangaben mehr als 30.000 Menschen beteiligt. Auch in anderen deutschen Städten wie Berlin, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig sind an diesem Sonntag erneut Friedensdemonstrationen geplant. Dazu ruft ein breites Bündnis an Parteien, Gewerkschaften und Organisationen auf.

