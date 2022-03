Ukraine-Krieg: So können Hamburger Geflüchteten helfen Stand: 18.03.2022 13:27 Uhr Viele Menschen in Hamburg fragen sich, wie sie Menschen aus der Ukraine, oder den Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet helfen können. Wir stellen Hilfsangebote vor.

Geflüchtete konkret unterstützen

Für einen vorübergehenden Aufenthalt ohne Aufnahme einer Erwerbstätigkeit können ukrainische Staatsangehörige mit biometrischem Pass ohne ein Visum nach Deutschland einreisen. Der Aufenthalt ist in diesem Fall grundsätzlich auf 90 Tage begrenzt, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Auf der Seite www.hamburg.de/ukraine befinden sich auch Tipps, wie man Ukrainerinnen und Ukrainern konkret helfen kann. So organisiert zum Beispiel das Hamburger Hilfsprojekt Hanseatic Help mit einer Partnerorganisation Hilfstransporte in die Ukraine. Wichtig ist, sich auf der Seite von Hanseatic Help zu informieren, welche Sachspenden aktuell benötigt werden. Die Hamburger Freiwilligen-Agenturen haben auf ihrer Seite Möglichkeiten aufgelistet, wie Menschen von Hamburg aus helfen können.

Private Hilfsangebote

Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach am Sonntag von großer Solidarität. "Sowohl im Generalkonsulat als auch bei uns kommen ganz viele private Hilfsangebote an, wo Menschen sagen: Wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen", sagte Tschentscher.

