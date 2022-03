Ukraine-Krieg: Hamburgs Handelsbeziehungen auch betroffen Stand: 08.03.2022 12:42 Uhr Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hat seit Kriegsausbruch kein großes Containerschiff mehr den größten Hafen Odessa angelaufen. Waren, die normalerweise zwischen Hamburg und der Ukraine transportiert werden, stecken fest.

Es geht zum Beispiel um Raps- und Sonnenblumenöl: Sogenannte Ölfrüchte machen laut Statistikamt Nord zwei Drittel des Import-Wertes in Euro aus, die über Hamburg importiert werden. Die Ukraine wird auch "Kornkammer Europas" genannt. Getreide, das als Futtermittel für Tiere genutzt wird oder Sonnenblumenöl, sind zwei Produkte, die durch den Krieg knapper und damit teurer werden, warnen Landwirte.

AUDIO: Hamburgs Handelsbeziehungen zur Ukraine und Russland (1 Min) Hamburgs Handelsbeziehungen zur Ukraine und Russland (1 Min)

Den Weg von Hamburg in die Ukraine nehmen vor allem Mineralölprodukte, aber auch Kakao. Insgesamt hat die Ukraine aber nicht mal ein Prozent Anteil am gesamten Hamburger Handelsvolumen. Waren, die von und nach Russland gehen wiegen da schwerer. Gemessen am Wert, betreffen 75% der Russland-Exporte die Luftfahrtbranche. Bei den Importen, die Hamburg aus Russland bezieht, machen Kraftstoffe, Erdöl und Ergas 66% aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.03.2022 | 13:00 Uhr