Ukraine-Angriff: Hamburg richtet einen Krisenstab ein Stand: 25.02.2022 06:37 Uhr Hamburg wird nach dem russischen Angriff auf die Ukraine einen Krisenstab einrichten. Das erklärten Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und Innensenator Andy Grote (beide SPD) am Donnerstag.

Die Bundesregierung habe die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen zugesichert, Hamburg werde sich daran beteiligen. "Wir aktivieren jetzt die bestehenden Platzkapazitäten", sagte Grote. Es sei aber gut möglich, dass Hamburg über das bestehende Unterkunftssystem hinaus weitere Standorte einrichten müsse, "wenn die Zahl sehr hoch ist". Der Großteil der Menschen werde aber vermutlich versuchen, in den westlichen Nachbarländern der Ukraine aufgenommen zu werden.

Cyberangriffe? "Niemand muss in Panik verfallen"

Die Innenbehörde bereite sich zudem auf mögliche Cyberangriffe auf die kritische Infrastruktur vor. Es gehe um "Versorgungsunternehmen, Strom, Wasser, es kann auch Kommunikation sein." Der Innensenator stellte aber auch klar: "Wichtig ist zu wissen, dass nichts von den Risiken, die wir beschrieben haben, auch eintreten muss. Niemand muss in Panik verfallen." Grote werde mit seinen Amtskollegen im Bund und in den Ländern im engen Austausch bleiben.

Weitere Informationen Krieg in der Ukraine: Russische Armee greift Kiew an Russland setzt seinen Militärschlag gegen die Ukraine fort. Es gibt Berichte über Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Die aktuellen Ereignisse im Überblick. mehr

Keine Auswirkungen auf Städtepartnerschaft

Auf die Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und St. Petersburg solle der russische Einmarsch in die Ukraine keine Auswirkungen haben, so Tschentscher. Die Städtepartnerschaft bestehe seit 65 Jahren und sei zu Zeiten des Kalten Krieges begründet worden - gerade um die Konflikte, die zwischen Ost und West bestanden, über menschliche Beziehungen, über Kontakte der Kultur, über Initiativen der Bürgerinnen und Bürger unserer Städte zu überwinden. Hamburg stelle aber die Vorbereitungen der für die vom 21. bis 27. April in St. Petersburg geplanten Deutschen Woche ein. Seine in diesem Rahmen geplante Reise in die Hamburger Partnerstadt habe er abgesagt, sagte der Bürgermeister.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.02.2022 | 06:00 Uhr