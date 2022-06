Stand: 13.06.2022 11:15 Uhr Überseering: Kieslaster kippt um

In Winterhude ist am Montagvormittag ein Kieslaster umgekippt. Beim Abladen am Überseering geriet der Lkw in Schieflage und kippte zur Seite. Feuerwehrleute retteten den Fahrer aus dem Führerhaus. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wegen der Aufräumarbeiten wurde der Überseering vorerst voll gesperrt. | Sendedatum NDR 90,3: 13.06.2022 12:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 13.06.2022 | 12:00 Uhr