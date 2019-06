Stand: 23.06.2019 12:10 Uhr

Überlastete Züge von Hamburg nach Sylt

Nachdem die Züge der Deutschen Bahn bereits am Sonnabend überlastet waren, gibt es auch am Sonntag wieder Probleme im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Besonders betroffen ist dieses Mal die Strecke von Altona nach Westerland auf Sylt.

Nachdem es bereits am Sonnabend zum Bahnchaos zwischen Hamburg und Kiel kam, gibt es auch am Sonntag wieder Probleme.







Folgeverspätungen und Teilausfälle

Begonnen hatten die Probleme am Sonntagmorgen mit Störungen an einer Brücke in Husum und einem technischen Defekt an einem Zug auf dem Weg nach Hamburg. Inzwischen ist die Brückenstörung zwar behoben. Fahrgäste müssen aber weiterhin mit Folgeverspätungen und Teilausfällen rechnen, wie die Bahn über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mitteilte. Hinzu kommt, dass ein weiterer Zug zwischen Altona und Westerland nur mit einer deutlich verringerten Anzahl an Sitzplätzen verkehrt. Bei nur vier statt normalerweise zehn Wagen müssten sich Passagiere darauf einstellen, dass es voll werde, so die Bahn.

Kieler Woche zieht viele an

Am Sonnabend war der Andrang auf die Züge zwischen Hamburg und Kiel zum Teil so groß, dass Reisende nicht mehr mitkamen und auf andere Verbindungen ausweichen mussten. Gründe hierfür waren einerseits der Start der Kieler Woche, zum anderen viele Kreuzfahrt-Passagiere, die häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Kiel reisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.06.2019 | 12:00 Uhr