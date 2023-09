Stand: 21.09.2023 19:10 Uhr Übergangslösung für Verteilaktion am Hauptbahnhof

Der Verein "Schau nicht weg!" darf ám Sonnabend wieder warmes Essen am Hauptbahnhof ausgeben. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hatte angekündigt, die Verteilaktionen am Hauptbahnhof nicht mehr zu tolerieren. Am vergangenen Wochenende hatte es deshalb eine Konfrontation mit dem Verein gegeben. Übergangsweise darf er sich jetzt auf einem Parkplatz etwa 100 Meter neben dem Heidi-Kabel-Platz aufstellen. Nach einer Dauerlösung wird noch gesucht.

