Überfall in Seniorenheim: Lebenslange Haft

Nach dem brutalen Überfall mit einem Messer auf eine 93-Jährige im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel hat das Landgericht eine 40-Jährige zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Strafkammer sprach die Angeklagte am Montag wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes schuldig. Die Vorsitzende Richterin sprach von einer "unfassbar brutalen Tat".

32 Stich- und Schnittverletzungen

Nach Überzeugung des Gerichts überfiel die ehemalige Altenpflegeschülerin die 93-Jährige am 10. März vergangenen Jahres in deren Wohnung in einer Seniorenwohnanlage. Sie habe ihr mit einem Messer 32 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Es grenze an ein Wunder, dass die alte Dame überlebt habe, sagte die Richterin. Die Angeklagte erbeutete 400 Euro Bargeld und eine EC-Karte der Seniorin. Wenige Tage nach der Tat war die Deutsche in ihrer Wohnung in Norderstedt festgenommen worden.

Richterin sieht keine mildernden Umstände

Die 40-Jährige kannte das Seniorenheim in Poppenbüttel, in dem die Seniorin lebt. Sie hatte dort eine Ausbildung zur Altenpflegerin begonnen, aber nicht beendet. Zur Tatzeit war sie arbeitslos und hoch verschuldet. Um Geld zu erbeuten, beschloss sie, eine Bewohnerin des Heims zu überfallen. Sie klingelte an der Wohnung der 93-Jährigen und stach mit dem Messer auf sie ein. "Mit absolutem Vernichtungswillen," so die Vorsitzende Richterin. Die Täterin hatte im Prozess erst behauptet, sie sei damals drogensüchtig gewesen. Dann sprach sie von einer Schizophrenie, später von Medikamentenmissbrauch. Damit wollte sie laut Gericht eine mildere Strafe erreichen. Die Vorsitzende Richterin aber sagte, die 40-Jährige habe die Tat voll verantwortlich begangen.

Die 93-Jährige schwebte nach dem Überfall zeitweise in Lebensgefahr und lag wochenlang im Krankenhaus. Sie ist seit der Tat ein Pflegefall.

