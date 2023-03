Stand: 07.03.2023 16:03 Uhr Überfall in Barmbek: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall in Barmbek-Süd am Wochenende sucht die Polizei Zeuginnen oder Zeugen. Ein 28-Jähriger war durch Stiche in den Bauch lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Unbekannte hatten ihn attackiert und versucht, ihm an der Ecke Hamburger Straße/Humboldtstraße das Handy zu entreißen.

