Überfall auf mehrere Prostituierte in Hamburg-Harburg Stand: 31.01.2022 18:17 Uhr Ein Unbekannter soll in Hamburg-Harburg mehrere Prostituierte überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Die Prostituierten arbeiteten in mehreren Wohnungen in Harburg. Diese Wohnungen an der Wilhelmstraße stürmte der mutmaßliche Räuber in der Nacht zu Montag. Der etwa 1,75 Meter große und schlanke Mann soll eine Schusswaffe gezückt und die Prostituierten bedroht haben. Er forderte die zwei 26 und 52 Jahre alten Frauen auf Bargeld herauszurücken. Die Beiden weigerten sich und der Angreifer verließ ohne Beute das Haus.

Überfall auch auf ein Bordell

Nur etwa zehn Minuten später soll derselbe Mann auch in einem nahegelegenen Bordell in der Buxtehuder Straße eine 26-Jährige und eine 32-Jährige mit einer Waffe bedroht haben. Auch dort konnte der etwa 20- bis 25-Jährige Bargeld erbeuten und flüchtete anschließend. Der Mann soll zur Tatzeit dunkle Kleidung und ein schwarzes Baseballcap getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

