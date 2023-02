Stand: 06.02.2023 13:33 Uhr Überfall auf Tankstelle in Rahlstedt: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Tankstellenüberfall in Rahlstedt sucht die Hamburger Polizei jetzt Zeuginnen und Zeugen. Ein Unbekannter hatte am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in der Tankstelle an der Kreuzung Bekassinenau/Alter Zollweg eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Er forderte die Frau auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Danach flüchtete er mit wenigen hunder Euro Bargeld. Die Polizei suchte den Täter mit mehreren Streifenwagen - jedoch erfolglos.

