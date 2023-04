Stand: 16.04.2023 18:15 Uhr Überfall auf Tankstelle in Jenfeld

Zwei bewaffnete Männer haben eine Tankstelle in Jenfeld überfallen. Sie bedrohten am Freitagabend in der Charlottenburger Straße gegen 21.30 Uhr die 18-jährige Mitarbeiterin an der Kasse mit einer Schreckschusswaffe. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Täter sollen etwa 20 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß sein. Sie konnten mit einem geringen Geldbetrag und dem Handy der Kassiererin flüchten.

