Überfall auf Supermarkt in Hamburg-Rahlstedt Stand: 12.03.2023 16:08 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Rahlstedt. Der Täter war bewaffnet und ist auf der Flucht.

Kurz vor Ladenschluss um 21 Uhr war der maskierte Täter am Sonnabend an die Kasse gekommen. Er bedrohte den 18-jährigen Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Der Filialleiter war zu der Zeit zufällig in der Nähe und versuchte den Räuber festzuhalten. Dabei kam es zum Gerangel. Die beiden schlugen sich, der 30-jährige Filialleiter wurde am Arm und an der Schulter verletzt.

Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Der Räuber konnte sich losreißen und lief schließlich ohne Beute aus dem Supermarkt an der Sieker Landstraße. Der Mann flüchtete in Richtung stadtauswärts. Sanitäter konnten den leicht verletzten Filialleiter am Tatort behandeln. Mit mehreren Streifenwagen machte sich die Polizei auf die Suche nach dem Mann, auch ein Spürhund kam zum Einsatz. Die Beamten konnten den Mann jedoch nicht finden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Überfalls.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.03.2023 | 15:00 Uhr