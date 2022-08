Überfall auf Supermarkt in Eimsbüttel: Täter verurteilt

Stand: 22.08.2022 15:30 Uhr

In einem Supermarkt im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel sind im Oktober 2021 Schüsse gefallen: Ein Mann hatte den Laden am Langenfelder Damm überfallen und die Verkäuferinnen mit einer Schreckschusspistole bedroht. Am Montag verurteilte das Hamburger Landgericht den 41-Jährigen wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis.