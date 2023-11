Überfall auf Sportsbar: Vier Verletzte auf St. Pauli

Stand: 08.11.2023 07:52 Uhr

Vier Männer haben in der Nacht zu Mittwoch eine Sportsbar in Hamburg-St. Pauli überfallen und die Gäste angegriffen. Diese wehrten sich und schlugen zurück, am Ende gab es mehrere Verletzte.