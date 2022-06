Stand: 15.06.2022 15:11 Uhr Überfall auf Spielhalle in Osdorf - Polizei sucht Zeugen

In Osdorf hat ein Mann in der Nacht zum Mittwoch eine Spielhalle überfallen. Gegen 2.40 Uhr stürmte der Maskierte in das Gebäude in der Straße Achtern Born. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem Messer und flüchtete mit ein paar Hundert Euro Beute. Die Polizei suchte den Täter bislang erfolglos. Sie sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen. | Sendedatum NDR 90,3: 15.06.2022 15:00