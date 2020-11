Überfall auf Rentnerin in Othmarschen: Mann gefasst Stand: 20.11.2020 13:00 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt nach einem Raubüberfall auf eine Seniorin in Othmarschen. Einen Tatverdächtigen haben die Beamten bereits festgenommen, nun läuft die Fahndung nach weiteren Komplizen.

Die 81-Jährige hatte im ersten Stock ihres Einfamilienhauses am Borchlingweg in Othmarschen geschlafen, als sie am Freitagnachmittag von Geräuschen im Erdgeschoss geweckt wurde. Einbrecher brachen die Terrassentür auf, vermutlich mit einem Schraubenzieher.

Frau wurde geschubst und geschlagen

Die Seniorin ging die Treppe herunter und überraschte die Männer im Haus. Die Räuber schubsten und schlugen die Frau. Sie konnten einen kleinen Tresor stehlen, in dem sich eine hohe Summe Bargeld befand. Die Rentnerin erlitt einen Schock.

Zeugen konnten das Kennzeichen des Fluchtwagens notieren und die Polizei alarmieren. Zivilfahnder entdeckten den Fluchtwagen dann in der Simon-von-Utrecht Straße auf St. Pauli. Als ein Mann in das Auto einsteigen wollte, konnten die Ermittler den Tatverdächtigen festnehmen. Die Beamten fahnden nun nach einem oder zwei weiteren Komplizen, die an dem Überfall auf die 81-Jährige beteiligt gewesen sein sollen.

Weitere Informationen Brutaler Überfall auf Rentnerin: Zeugen gesucht Zwei Männer drangen in die Wohnung einer 79-Jährigen in Hamburg-Hamm ein und raubten sie aus. (20.11.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.11.2020 | 13:00 Uhr