Stand: 15.04.2023 08:00 Uhr Überfall auf Kiosk in Eimsbüttel

In der Osterstraße in Hamburg-Eimsbüttel sind am Freitagabend zwei Menschen durch Reizgas verletzt worden. Zunächst hatten zwei Männer einem Kioskbesitzer 200 Euro aus der Kasse gestohlen, wie die Polizei NDR 90,3 mitteilte. Als die Männer flüchten wollten, gab es vor der Tür Diskussionen und Gerangel. Zwei Frauen wollten helfen und wurden von einem der Täter mit Pfefferspray angegriffen. Die Täter konnten flüchten.

