Überfall auf Juwelier: Haftstrafe gefordert

Vor dem Hamburger Landgericht sind im Prozess um den Überfall auf ein Juwelier-Geschäft im Stadtteil Eppendorf am Montag die Plädoyers gehalten worden. Die Staatsanwältin forderte fünf Jahre und zehn Monate Gefängnis für den 37-jährigen Angeklagten, einen ehemaligen Justizbeamten. Das Motiv des mutmaßlichen Täters bleibt unklar. Am Donnerstag soll das Urteil verkündet werden.

Justizbeamter überfällt Juwelier: Plädoyers NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 19.08.2019 15:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Nach dem Überfall eines ehemaligen Justizbeamten auf ein Juweliergeschäft in Hamburg fordert die Staatsanwältin eine Haftstrafe von mehr als fünf Jahren. Elke Spanner berichtet.







"Über das Motiv wissen wir nichts"

Fest steht bislang nur, dass der Angeklagte am 28. Februar ein Juwelier-Geschäft in Eppendorf überfallen und vier Uhren im Wert von fast 15 000 Euro gestohlen hat. Aber warum? Er hatte ein festes Gehalt und etwas Vermögen. In ihrem Plädoyer sagte die Staatsanwältin: "Über das Motiv wissen wir nichts". Der Angeklagte selbst hat behauptet, es sei eine spontane gewesen, ein Blackout. Das aber sei widerlegt, meinte die Staatsanwältin.

Verteidiger fordert Bewährungsstrafe

Der Verteidiger des 37-Jährigen forderte eine Bewährungsstrafe. Die Tat könne nur Ausdruck eines Blackouts sein. Denn: "Es konnte keinen Grund geben, diese Tat zu begehen."

Überfall auf Juwelier in Eppendorf: Prozess Hamburg Journal 18.00 - 15.08.2019 18:00 Uhr Prozessauftakt: Ein ehemaliger Justizvollzugsbeamter hat gestanden, ein Juweliergeschäft in Hamburg-Eppendorf überfallen zu haben.







Zwei Mitarbeiterinnen bei Überfall verletzt

Bei dem Überfall Ende Februar in der Eppendorfer Landstraße ließ sich der Angeklagte das Diebesgut zunächst von einer Angestellten zeigen und sprühte dann der 33-Jährigen sowie einer weiteren Frau Pfefferspray ins Gesicht. Beide Frauen erlitten dadurch Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen. Nach Hinweisen durchsuchten die Ermittler zwei Wohnungen in Neumünster und stellten in der Wohnung des Tatverdächtigen die gesamte Beute sicher. Die Polizisten fanden auch einen Wurfstern sowie Übungsmunition der Bundeswehr.

Justizvollzugsbeamter in Billwerder und am Holstenglacis

Der 37-Jährige war als Beamter im allgemeinen Vollzugsdienst angestellt und arbeitete zuletzt in der JVA Billwerder, davor in der Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis. Er sitzt seit dem 27. März in Untersuchungshaft und ist wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt.

