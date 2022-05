Stand: 12.05.2022 16:50 Uhr Überfall auf Jugendliche am Stadtpark: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Raubüberfall am Stadtpark ist ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Der 17-Jährige war mit einem Freund am Sonntagabend an der Ecke Alte Wöhr/Saarlandstieg unterwegs, als sich ihnen zwei junge Männer in den Weg stellten. Erst wollten sie die Handys der Jungs, dann schlugen sie auf sie ein. Dabei wurde der 17-Jährige so schwer am Kopf verletzt, dass er bewusstlos wurde. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. | Sendedatum NDR 90,3: 12.05.2022 17:00