Stand: 24.09.2019 11:04 Uhr

Überfall auf Hamburger Frachter: Seeleute frei

Nach dem Piratenüberfall auf einen Hamburger Frachter Mitte August vor der Küste Westafrikas sind die gekidnappten Seeleute wieder frei. Nach Angaben der Reederei MC-Schifffahrt aus Bahrenfeld sind die acht Männer bereits am Sonntag auf dem Frankfurter Flughafen eingetroffen.

Die Mitte August von einem Hamburger Frachter entführten Seeleute sind wieder frei. Sie waren vor der westafrikanischen Küste gekidnappt worden.







Seeleute wohlauf

"Wir sind froh, dass dieser Schrecken ein glückliches Ende gefunden hat", heißt es in einer Erklärung der Reederei. Die Seeleute seien alle wohlauf. Das russische Außenministerium bezeichnet den Zustand der befreiten Geiseln als zufriedenstellend. Mehrere der Seeleute, die die Piraten gekidnappt hatten, stammen aus Russland.

Ob Lösegeld geflossen ist, ist unklar

Am 14 August hatten Piraten den Frachter "MarMalaita" der Reederei MC-Schifffahrt vor der Küste Kameruns überfallen und acht der zwölf Männer an Bord an Land verschleppt. Seitdem hätten Vertreter der Reederei mit den Piraten verhandelt, heißt es in der Erklärung. Zur Frage, ob Lösegeld bei der Freilassung geflossen ist, wollte das Unternehmen keine Angaben machen. In der Regel lassen die Piraten vor der westafrikanischen Küste entführte Seeleute aber erst frei, wenn dafür Geld gezahlt wird.

Golf von Guinea Brennpunkt der Piraterie

In den Gewässern vor der westafrikanischen Küste bei Kamerun und Nigeria kam es in den vergangenen Jahren immer häufiger zu Piratenüberfällen auf Schiffe. Seit Beginn dieses Jahres haben die Seeräuber dort mehr als 60 Menschen verschleppt.

