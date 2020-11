Überfall auf Geldtransporter: Mann flieht mit 400.000 Euro Stand: 29.11.2020 15:08 Uhr Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen in Hamburg-Billstedt Sicherheitsmitarbeitern einen Geldkoffer entrissen, als sie gerade eine Bank beliefern wollten.

400.000 Euro hat ein Unbekannter laut Polizei nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Hamburg-Billstedt erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter am Sonnabend gegen 7.20 Uhr in der Fußgängerzone in der Möllner Landstraße gewartet. Drei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens waren mit einem Geldtransporter vorgefahren, um dort eine Bank mit Bargeld zu beliefern.

Sicherheitsmitarbeiter verlieren Spur

Ein Sicherheitsmitarbeiter blieb im Transporter, zwei stiegen mit Geldkoffern aus. Der Unbekannte stürzte auf sie zu, sprühte ihnen Reizgas ins Gesicht, entriss einem Sicherheitsmitarbeiter die Geldtasche und floh in Richtung Billstedter Hauptstraße. Die Männer verfolgten den Unbekannten zunächst, verloren aber seine Spur. Eine Sofortfahndung der Polizei mit zehn Streifenwagen war ohne Erfolg.

Die Polizei sucht nach einem 30 bis 40 Jahre alten Mann, der etwa 1,80 Meter groß ist und der laut Polizei eine "südländische Erscheinung" hat. Wer Hinweise geben kann, kann sich unter (040) 428 65 67 89 melden.

AUDIO: Unbekannter überfällt Geldtransporter (1 Min)

